Dışişleri Bakanlığı: İsrail'de tutulan 14 vatandaşımız için çalışmalarımız sürüyor

İsrail, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için uluslararası sularda seyreden Kürsel Sumud Filosu'nu, yasa dışı müdahalede bulundu ve aktivistleri gözaltına aldı.

Filoda 50'si Türk 400'den fazla aktivist bulunuyordu.

Bu kapsamda Türkiye, aktivistlerin ülkeye getirilebilmesi için harekete geçti.

36 TÜRK VATANDAŞI İSTANBUL'A GETİRİLDİ

4 Ekim tarihinde, Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in alıkoyduğu aktivistelere yönelik açıklamada bulundu.

"VATANDAŞLARIN YARIN GELEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Keçeli açıklamasında, 14 Türk vatandaşın yarın, Ürdün üzerinden gelebilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi

"SÜREÇLE İLGİLİ DETAYLARIN BUGÜN NETLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: