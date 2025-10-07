Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımızdan 14'ü Ürdün'e geçti

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye insani yardım ulaştırmak hedefiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail tarafından teknelerine el konulan vatandaşların tamamının Amman'dan hava yoluyla Türkiye'ye getirileceği aktarıldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN TAMAMI TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞ OLACAK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14'ü bu sabah karayoluyla Ürdün'e geçtiler. Amman'dan hava yoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye'ye dönmüş olacak.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkoymuştu.

Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti.

Pazar günü de 29 aktivist İspanya'ya, pazartesi ise 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya gönderilmişti.