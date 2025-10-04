Dışişleri Bakanlığı: Sumud'da alıkonulan vatandaşlarımızdan 36'sı bugün Türkiye'ye getirilecek

Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu’nda yer alan ve İsrail’in alıkoyduğu Türk vatandaşlarının ülkeye ne zaman döneceği belli oldu.

Söz konusu açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptı.

36 VATANDAŞ BUGÜN TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Keçeli, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalelerinde alıkonulan Türk vatandaşlarının 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

"ÖZEL UÇAK SEFERİYLE ÜLKEMİZE DÖNECEKLER"

Keçeli, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihaî rakam henüz kesinleşmemiştir.



Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.



Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır.

TOPLAM 48 TÜRK ALIKONULDU

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmıştı.

Alıkonulan aktivistlerden 48'inin Türk olduğu aktarılmıştı.