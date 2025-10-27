Dışişleri'nden Karadağ açıklaması: Tedbirler alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türklerin son dönemde uğrak ülkelerinden biri haline gelen Karadağ'da yaşanan olay, iki ülke arasında krize neden oldu.

Başkenti Podgorica’da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı kavga sonrası polis, geniş çaplı operasyon başlattı.

Bölgede yaşana gelişmelerin ardından da Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"BAZI MÜESSİF OLAYLAR YAŞANDI"

“Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır.

"GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI SAĞLANMIŞTIR"

Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

"KARADAĞ MAKAMLARIYLA TEMAS SÜRÜYOR"

Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.”

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakan Fidan, görüşmelerde, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentileri aktarırken Karadağ tarafı bu hususta güvence verdi.