Diyanet duyurdu: Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, başvuru tarihi…

Gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş hac kayıtlarının başlamasını heyecanla bekliyordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru kapsamında 2026 Hac ön kayıt takvimi belirlendi. Takvimin netleşmesinin ardından hac ön kayıtlarının başlayacağı tarih konusundaki araştırmalarda hız kazandı.

Bu yıl, 2025 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor?

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden yapılacağını duyurdu. Başvurular tamamen dijital ortamda alınacak.

Başvurular, 5 Eylül 2025 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek. Kayıtlarını tamamlayan adaylar kura sürecine dahil edilecek ve çekiliş sonucu kesin kayıt hakkı kazanacak.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden ön kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu yıl ilk kez başvuru yapacak adaylardan kişi başı 950 TL hac ön kayıt ücreti alınacak.