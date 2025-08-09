Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'daki Gazze yürüyüşünde dua etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 61 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı ayırmaksızın on binlerce kişiyi katlettiği Gazze'de devam eden soykırım, İstanbul'da protesto edildi.
BİNLERCE KİŞİYLE DUA EDİLDİ
Filistin'e Destek Platformu'nun, "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganı ile düzenlediği yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Meydanı'nda binlerce kişiyle birlikte dua etti.