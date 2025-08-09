Abone ol: Google News

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'daki Gazze yürüyüşünde dua etti

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar, "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla İstanbul'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, binlerce kişiyle birlikte dua etti.

Yayınlama Tarihi: 09.08.2025 22:25

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 61 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı ayırmaksızın on binlerce kişiyi katlettiği Gazze'de devam eden soykırım, İstanbul'da protesto edildi.

BİNLERCE KİŞİYLE DUA EDİLDİ

Filistin'e Destek Platformu'nun, "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganı ile düzenlediği yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Meydanı'nda binlerce kişiyle birlikte dua etti.

