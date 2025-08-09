İstanbul tek yürek: "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü başladı

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepkiler çığ gibi büyüyor...

Bu kapsamda, İstanbul’da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde “Gazze’ye Umut Işığı Ol” yürüyüşü düzenlendi.

On binler Gazze'ye umut ışığı olmak ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı birlik mesajı vermek için Beyazıt'ta toplandı.

"GAZZE'YE UMUT IŞIĞI OL" SLOGANIYLA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞE YOĞUN DESTEK

Filistin'e Destek Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı harekete geçti.

Kuruluşlar, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla İstanbul'da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

ELLERİNE FİLİSTİN BAYRAKLARINI ALANLAR BEYAZIT'A AKIN ETTİ

İstanbullular ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla, yürüyüşün başlayacağı Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Akşam namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılan İstanbullular, ardından ellerinde fenerler ile yürüyüşe geçti.

Vatandaşlar, soykırımın bitmesi çağrısında bulunarak abluka altında yaşayan Gazze halkına desteklerini gösteriyor.

On binlerce vatandaş, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine hazırlanmış döviz ve pankartlar taşıyor.

Binlerce kişinin katıldığı etkinlik sırasında "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve ''Gazzeli çocuklar bizi bekliyor'' sloganları atılıyor.

NE OLMUŞTU

15 sivil toplum kuruluşundan oluşan Filistin'e Destek Platformu, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze halkına destek için yeni bir adım atmıştı.

Filistin'e Destek Platformu’nun sosyal medya hesabından "Gazze'ye Umut Işığı Ol!" başlığıyla paylaşımda bulunularak, tüm vatandaşlar yürüyüşe davet edilmişti.

Paylaşımda şu çağrıya yer verilmişti: