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AA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Fırat Tekin, yıllarca babasından devraldığı nalbur dükkanını işletti.

Ancak 13 yıl önce katıldığı bir yamaç paraşütü etkinliği hayatının seyrini değiştirdi.

Gökyüzüne tutkuyla bağlanan Tekin, bu heyecanın peşine düşerek evini, iş yerini ve aracını sattı.

Tekin, Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nı bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Ardından pilotaj eğitimini tamamladı, yurt dışında dil eğitimi aldı ve sonunda tek motorlu bir uçak sahibi oldu.

GÖKYÜZÜNE AŞIK OLDU, MESLEĞİNİ BIRAKTI

Fırat Tekin, havacılık yolculuğunu şöyle anlattı:

Gökyüzüne o kadar aşık oldum ki onun için gemileri yaktım. 13 yıl boyunca dil eğitimi, üniversite eğitimi, pilotaj eğitimi aldım. Bu işe giriştiğimde çok büyük emek ve zaman harcadım. Hiç pişman değilim çünkü buna değiyor.

DİYARBAKIR’I GÖKYÜZÜNDEN GÖRMEK BAMBAŞKA

Pilotluk kariyerine başlayan Tekin, altı aydır tek motorlu uçağıyla Diyarbakır ve farklı illerde seyahat, tanıtım ve turizm amaçlı uçuşlar düzenliyor.

Aynı zamanda yolcu taşımacılığı da yapıyor.

Gökyüzünden kendi şehrini izlemenin çok özel bir duygu olduğunu belirten Tekin:

“Tarihi ve gökyüzünü bir arada görmek çok muazzam bir duygu. Gökyüzü, insanın ufkunu da etkiliyor. Yerde gördüğünüz şeyleri farklı bir açıdan görmek çok daha heyecanlı.”

HEDEF DİYARBAKIR’A UÇUŞ OKULU KAZANDIRMAK

Tek motorlu uçağıyla uçuşlar yapan Tekin’in hedefi şimdi daha büyük.

Diyarbakır’da bir uçuş okulu kurmak. Bu hayalini gerçekleştirmek için gerekli eğitimleri tamamladığını söyleyen Tekin:

“İlerleyen süreçte burada bir uçuş okulu açmak için çalışmalarım devam ediyor. Hem havacılığa hem de bölgesel turizme katkıda bulunmanın gururu ayrı bir şey.”