Abone ol: Google News

Diyarbakır’da boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu çevredekiler kurtardı

Dicle Nehri’nde ailesiyle pikniğe giden küçük bir kız, Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA DHA
Güncelleme:

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde ailesiyle birlikte Dicle Nehri kenarına pikniğe gelen küçük kız çocuğu, serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hızla suya girerek küçük kızı kıyıya çıkardı. 

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ailesi büyük panik yaşarken, küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇOCUKLAR GÖZETİMSİZ BIRAKILMAMALI

Olayı gören bölge halkı, özellikle yaz aylarında Dicle Nehri çevresinde çocukların gözetimsiz suya girmemesi gerektiğini vurguladı. 

Her yıl benzer vakaların yaşandığına dikkat çekilerek ailelerin dikkatli olması istendi.

Gündem Haberleri