Diyarbakır’da boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu çevredekiler kurtardı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde ailesiyle birlikte Dicle Nehri kenarına pikniğe gelen küçük kız çocuğu, serinlemek için suya girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı.
ÇEVREDEKİLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hızla suya girerek küçük kızı kıyıya çıkardı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ailesi büyük panik yaşarken, küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
ÇOCUKLAR GÖZETİMSİZ BIRAKILMAMALI
Olayı gören bölge halkı, özellikle yaz aylarında Dicle Nehri çevresinde çocukların gözetimsiz suya girmemesi gerektiğini vurguladı.
Her yıl benzer vakaların yaşandığına dikkat çekilerek ailelerin dikkatli olması istendi.