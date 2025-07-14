Diyarbakır’da çocuk kavgasına silahla inen baba gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, çocuklar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgayı evinin balkonundan izleyen baba M.R.T., çocuğunun da olayın içinde olduğunu görünce tabancayla sitenin bahçesine indi.
HAVAYA ATEŞ AÇTI, GÖZALTINA ALINDI
Bahçeye inen M.R.T., kavgaya karışan diğer çocuklar ve aileleriyle tartıştı.
Ardından silahını çıkararak bir el ateş etti.
Korku dolu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası polis ekipleri siteye sevk edildi.
M.R.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Sitenin güvenlik kamerası, M.R.T.’nin bahçeye inişini, silahını çıkarışını ve ateş ettiği anı net şekilde kaydetti.
Görüntülerde vatandaşların panik yaşadığı da görüldü.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.