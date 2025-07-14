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Diyarbakır’da çocuk kavgasına silahla inen baba gözaltına alındı

Kayapınar ilçesinde çocuğunun da karıştığı kavga sonrası silahla sitenin bahçesine inen M.R.T., havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, şahıs gözaltına alındı.

İHA İHA
14.07.2025 17:38

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, çocuklar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgayı evinin balkonundan izleyen baba M.R.T., çocuğunun da olayın içinde olduğunu görünce tabancayla sitenin bahçesine indi.

HAVAYA ATEŞ AÇTI, GÖZALTINA ALINDI

Bahçeye inen M.R.T., kavgaya karışan diğer çocuklar ve aileleriyle tartıştı. 

Ardından silahını çıkararak bir el ateş etti.

Korku dolu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası polis ekipleri siteye sevk edildi.

 M.R.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sitenin güvenlik kamerası, M.R.T.’nin bahçeye inişini, silahını çıkarışını ve ateş ettiği anı net şekilde kaydetti. 

Görüntülerde vatandaşların panik yaşadığı da görüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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