Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 8 zehir taciri yakalandı

Haber Merkezi

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Türkiye genelinde zehir tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, bir başarılı operasyona daha imza attı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gerçekleştirilen operasyona dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

8 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

Diyarbakır’da 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildi.

Diyarbakır'da İHA’lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda 8 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır’ın Eğil, Yenişehir, Sur, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde; 179 operasyonel tim, 2 bin 212 personel, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 2 JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.