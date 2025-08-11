Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, internet sitelerine girerek cep telefonu satmak isteyen kişilerle alıcı gibi irtibata geçtikleri, sözde anlaşma sağladıktan sonra mağdurlara ürünlerini ilandan kaldırttıkları tespit edildi.

Ardından aynı ürünü daha düşük fiyata ilana koyarak alıcılardan kapora aldıkları, ürünü almak isteyen kişileri ise gerçek sahibine yönlendirerek kendilerini arkadaş gibi tanıttıkları belirlendi.

24 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Bu yöntemle şüphelilerin, hem gerçek satıcıyı hem de alıcıyı mağdur ettikleri belirlendi.

Elde edilen deliller kapsamında, şüphelilerin hesap hareketleri ve ATM para çekme görüntüleri detaylı şekilde incelenerek, toplam 26 saatlik kamera görüntüsü izlendi.

HESAPLARDA 106 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM

MASAK raporuna göre şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon TL’lik şüpheli işlem hareketi tespit edildi.

"Sazan Sarmalı" yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde, eş zamanlı olarak "Olta" operasyonu gerçekleştirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" tedbiri uygulandı.