İstanbul'un Silivri kesimleri güne lapa lapa karla uyandı Silivri kesimlerinde sabahı lapa lapa karla karşılayan İstanbullular, beyaz örtüyle kaplı yolların zorluğuyla mücadele etti. Soğuk hava ve yoğun kar yağışına rağmen şehir, kışın güzelliklerini yaşamaya devam ediyor.