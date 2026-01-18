İstanbul'un Silivri kesimleri güne lapa lapa karla uyandı

- İstanbullular, Silivri'de yoğun karla kaplı bir sabaha uyandı.
- Soğuk hava koşulları ve kar yağışı günlük yaşamı zorlaştırdı.
- Ancak İstanbullular, beyaz örtüyle kaplı kentin tadını çıkarmaya devam ediyor.
İstanbul'da düşük sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.
Kentte hakim olan soğuk hava ve yağışlar günlük yaşamı zorlaştırıyor.
Ancak yine de İstanbullular kış mevsimiyle birlikte beyaza bürünen bir kent görmek istiyor.
İSTANBUL BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Son birkaç haftada aralıklarla şehre düşen kar, bu sabah itibarıyla Silivri'de yoğun şekilde görüldü.
Bölgede, sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor.
SİLİVRİ'DE KARPOSTALLIK MANZARALAR
Yollar ve araçlar beyaza bürünürken, mahalle aralarında yokuşta seyir halindeki araçlar ilerlemede güçlük çekti.
Öte yandan Silivri Sahili'nde de kar yağışı sırasında görsel şölen oluştu.