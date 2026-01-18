TBMM’de bu hafta gündem yoğun: Arap Denizi ve mücavir bölgelere ilişkin tezkere görüşülecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'de yeni haftanın hareketli geçmesi bekleniyor.

Meclis'te Genel Kurul’da ve komisyonlarda gündemdeki konular görüşülmeye devam edilecek.

ARAP DENİZİ TEZKERESİ GÜNDEMDE

Genel Kurul’da, salı günü TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasu ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2026'dan itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alınacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

Genel Kurul’da, Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine bir kez daha ara verilerek, en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasını öngören maddenin de bulunduğu Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi bekleniyor.

Teklifle, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18,48 oranında artıyla 20 bin liraya yükseltiliyor. Bu düzenleme 4 milyon 917 bin emekliyi kapsayacak.

SÜREÇ KOMİSYONUNUN ORTAK RAPORU

'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor çalışmalarına bu hafta da devam edilecek. Komisyonun ortak rapor yazım ekibi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında dördüncü toplantısını gerçekleştirecek.

Yazım ekibinde AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grubu’ndan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya bulunuyor.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, bu hafta çarşamba ve perşembe günleri toplanacak.

Komisyonda, çarşamba günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü, perşembe günü de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak.

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU'NDAN SEÇİM

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda katip üye seçimi yapılacak.

TBMM’de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

TBMM'de bu hafta çalışmaların tamamlanmasından sonra, yarıyıl tatili dolayısıyla, gelecek hafta çalışmalara ara verilmesi planlanıyor.