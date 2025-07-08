Diyarbakır'da karpuz hasadı başladı: Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor

Yaz aylarının aranan lezzeti...

Lezzetini Karacadağ'ın havası ve Dicle Nehri'nin suyundan alan, güvercin gübresiyle üretilen, iriliğiyle ünlü Diyarbakır karpuzu, hem örtü altında hem de geleneksel yöntemlerle yetiştiriliyor.

HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

Bölgede 2008 yılından bu yana örtü altı yöntemiyle ve damla sulamayla yetiştiriciliği yapılan karpuzda, erken hasat dönemi başladı.

Kentte 40 dereceyi aşan sıcaklıkta, işçilerin zorlu mesaisiyle toplanan meyveler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

100 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelere bağlı kırsal mahallelerde yaklaşık 22 bin dekar alanda ekimi yapılan karpuzda, bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

"VERİMDEN MEMNUNUZ"

Diyarbakır Tarımsal Sanayi İş Adamları Derneği (DTSİAD) Başkanı Mehmet Atik, bölgede örtü altında ve damla sulama yöntemiyle karpuz üretimi yaptıkları için erken hasat sevinci yaşadıklarını söyledi.

Hasatla sevkiyatların da başladığını dile getiren Atik, "Burada 30'un üzerinde tır bulunuyor ve bu tırlar Türkiye'nin her yerine gidecek. İstanbul, Trabzon, Mersin, Adana, Bingöl, yani Türkiye'nin her yerine karpuz gönderiyoruz." dedi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA DAĞILIYOR

Tarlalardan kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilerek sofralarda yerini alıyor.

Bu yıl 500 dekarlık alana örtü altında ekim yaptıklarını belirten Atik, şunları kaydetti:

Dekar başına 10 tona yakın rekoltemiz var. Verimden memnunuz. Büyük emek var, karpuzu çocuk gibi büyütüyoruz. Diyarbakır karpuzunun tadı ve aroması Karacadağ bölgesinden gelir. Karacadağ bölgesi geceleri serin, gündüzleri sıcaktır. Bundan dolayı ayrı bir tadı var. Türkiye'nin her yerinden karpuz getirin, bu tadı ve aromayı bulamazsınız. Bundan dolayı Diyarbakır, karpuzuyla anılır.

KARPUZ NASIL SEÇİLİR?

İyi bir karpuz seçmek, herkesin bildiği kadar kolay değildir. Peki, karpuz nasıl seçilir?

Doğru karpuzu seçmek, bu lezzetli meyvenin en iyi şekilde saklanmasını ve tüketilmesini de kolaylaştırır.

Tatlı, sulu ve olgun bir karpuz bulmak için bazı önemli püf noktalarını bilmek gerekir.

Karpuzun dış görünümünden ağırlığına, şekil ve renginden ses testine kadar pek çok faktör, lezzetli bir karpuz seçmede belirleyici olabilir.

Doğru karpuzu seçmek, hem damak zevkini tatmin eder hem de yaz sıcağında serinletici bir lezzet sunar.

İŞTE PÜF NOKTALARI

1) Kabuk Rengi: Karpuzun kabuğu parlak ve canlı renkte olmalıdır. Mat veya soluk renkli kabuklar genellikle kalitesiz karpuzları gösterebilir.

2) Kabuk Dokusu: Karpuzun kabuğu düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Çatlaklar, yaralar veya yumuşak bölgeler kalitesiz bir karpuzun işareti olabilir. Kabarcıklar, lekeler veya çürümüş bölgeler olmamalıdır.

3) Dokunuş: Karpuza hafifçe vurun, sağlam ve dolgun bir ses çıkmalıdır. Aşırı sert veya yumuşak olmamalıdır. Hafifçe bastırıldığında hafifçe esniyorsa olgunlaşmış olabilir.

4) Ağırlık: Karpuzu elinizde tutarken ağırlığına dikkat edin. İyi bir karpuz, beklediğinizden daha ağır hissettirir. İçinde bol miktarda su bulunduğunu gösterir.

5) Sap Durumu: Karpuzun sapı sağlam ve kuru olmalıdır. Eğer sap nemli veya çürümüşse, karpuzun içi bozulmuş olabilir.

6) Leke ve Çatlaklar: Karpuzun kabuğunda büyük çatlaklar veya yumuşak lekeler olmamalıdır.

7) Desen: Karpuzun kabuğundaki desen, içindeki olgunluğu gösterebilir. Daha belirgin ve düzenli desenlere sahip karpuzlar genellikle daha tatmin edici olabilir.

8) Şekil ve Boyut: Orantılı bir şekilde büyümüş karpuzlar tercih edilir. Aşırı büyük veya aşırı küçük karpuzlardan kaçının.

9) Kavuşum Noktası: Karpuzun alt tarafında bulunan kavuşum noktası, olgunlaşma sürecindeki değişiklikleri gösterir. Bu nokta sarımsı veya mat ise olgunlaşma ihtimali daha yüksektir.

10) Tadım Testi: Eğer tadını denemek için izin veriyorlarsa sulu, olgun ve ferahlatıcı bir lezzet arayın.