Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Bodrum'u andıran beyaz evler ilgi görüyor

22 bin 346 kişi nüfusu olan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi; Asurlular, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler Büyük Selçuklu Devleti, Nisanoğulları Beyliği, Akkoyunlular, Safeviler, Urartular, Medler, Büyük Tigran, Slevoklar ve Persler gibi birçok medeniyetin hüküm sürdüğü bir ilçe olarak biliniyor.

İlçede, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyasa peygamberlerinin kabirleri yer alıyor.

EVLER TEK RENK

İlçedeki evler, tek plan halinde beyaz renkte olmasıyla "Bodrum evlerini" andırmasıyla dikkat çekiyor.

Sokakların desenli çalışmalarla süslenmesiyle ilçe, Bodrum'u hatırlatıyor.

"TURİST SAYISI ARTIYOR"

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şirin bir ilçe olduğunu söyledi.

Şirinliğini de bu beyaz evlerden, resimlerden aldığını belirten Başkan Seydaoğlu, "Bizden önceki dönemlerde evlerin tamamı beyaza boyanmıştı. Bir de sokak boyamaları vardı, bu kadar yoğunlukta değildi. Biz göreve geldikten sonra boyama faaliyetlerini biraz daha artırdık. Eğil, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyasa birebir kabirlerinin olduğu mübarek bir ilçe. İnanç turizmi anlamında yaklaşık 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmakta. Bazen bu sayı artmakta." dedi.