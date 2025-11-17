DMM: 'Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Türkiye'ye gönderiliyor' iddiası dezenformasyondur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye’ye gönderiliyor' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

DMM, açıklamasında iddianın tamamen dezenformasyondan ibaret olduğunu belirtti.

"SUÇLULARIN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİĞİ İDDİASI DEZENFORMASYONDUR"

DMM sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ayrıca şu sözlere yer verdi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor' iddiası tamamen dezenformasyondur. Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması yoktur.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iadesi, mümkün değildir. Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarına ilişkin işlemleri, uluslararası hukuk çerçevesinde ve gerekli inceleme–itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra bireysel düzeyde yürütmektedir. Üçüncü ülke vatandaşlarının toplu veya bireysel şekilde Türkiye'ye gönderilmesi söz konusu değildir.

"DEZENFORMASYON İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"