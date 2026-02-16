DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasına açıklık getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir yalanı daha ortaya çıkardı.

Sosyal medyada hızla yayılan "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiası, herkesin kafasını karıştırdı.

DMM ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti ve bir açıklama yayımladı.

Yayımlanan açıklamada şöyle denildi;

"DEZENFORMASYON İÇERİYOR"

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir.

"YENİ BASIM YAPILMIYOR"

Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır.

"MANİPÜLATİF İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"

Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur."