DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasına açıklık getirdi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasının yalan olduğunu duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 16:32
  • DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasının yalan olduğunu açıkladı.
  • Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda madeni para olduğunu ve talep gelmediği için yeni basımın yapılmadığını bildirdi.
  • Manipülatif içeriklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir yalanı daha ortaya çıkardı. 

Sosyal medyada hızla yayılan "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiası, herkesin kafasını karıştırdı. 

DMM ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti ve bir açıklama yayımladı.

Yayımlanan açıklamada şöyle denildi; 

"DEZENFORMASYON İÇERİYOR"

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir.

"YENİ BASIM YAPILMIYOR"

Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır.

"MANİPÜLATİF İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"

Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur."

