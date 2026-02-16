DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasına açıklık getirdi

- DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasının yalan olduğunu açıkladı.
- Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda madeni para olduğunu ve talep gelmediği için yeni basımın yapılmadığını bildirdi.
- Manipülatif içeriklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir yalanı daha ortaya çıkardı.
Sosyal medyada hızla yayılan "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiası, herkesin kafasını karıştırdı.
DMM ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti ve bir açıklama yayımladı.
Yayımlanan açıklamada şöyle denildi;
"DEZENFORMASYON İÇERİYOR"
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir.
"YENİ BASIM YAPILMIYOR"
Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır.
"MANİPÜLATİF İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"
Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur."