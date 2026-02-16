Esenler Belediyesi Ramazan için cadde ve sokakları süsledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayına artık sayılı saatler kaldı...

Ramazan ruhu şimdiden herkesi sararken Esenler Belediyesi, kolları sıvadı ve cadde ile sokakları süslemeye başladı.

Esenler Belediyesi tarafından Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi’nde gerçekleştirilen Ramazan süslemeleri, vatandaşlardan tam not aldı.

"TÜM İSTANBULLULARI ESENLER'E BEKLİYORUZ"

Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bu Ramazan Esenler bir başka güzel… Tüm İstanbul’u bekliyoruz.” notuyla yaptığı paylaşımda, tüm İstanbulluları Esenler’e davet etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

"RAHMET İKLİMİ"

Göksu, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir rahmet iklimi olduğunu belirterek, Esenler’de bu mübarek ayın “Ramazan Rahmettir” temasıyla karşılandığını ifade etti.

"IŞIL IŞIL BİR ESENLER"

Gönül sofralarından manevi programlara, kültürel etkinliklerden sosyal destek çalışmalarına kadar her alanda Ramazan’ın bereketini hemşehrilerle birlikte yaşamayı hedeflediklerini vurgulayan Göksu, “Şehrimizi de bu Ramazan coşkusuna hazırlamak istedik. Işıl ışıl bir Esenler yaptık. Tüm İstanbulluları Esenler’de bu güzellikleri yaşamaya davet ediyorum.” dedi.