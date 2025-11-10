DMM'den Atatürk'ü anmayı yasaklama iddialarına yanıt: Dezenformasyon içermektedir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) baz mecralarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı ve 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği iddialarına yanıt verdi.

DMM, konuya ilişkin, "İlgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir." açıklamalarında bulundu.

FİDAN DİKİM ETKİNLİKLERİ TEŞVİK EDİLDİ

Ayrıca MEB'in 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edildiği belirtildi.

"ATÜTÜRK'Ü ANMANIN YASAKLANDIĞI İDDİALARI DEZENFORMASYON İÇERMEKTEDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Çeşitli basın organlarında ve sosyal medya mecralarında, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı ve 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği' şeklinde yer alan iddialar dezenformasyon içermektedir.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir.

"ATATÜRK'Ü ANMA ETKİNLİKLERİNİN YASAKLANMASINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR İFADE BULUNMAMAKTADIR"

Yazıda Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakta; ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı vurgulanmaktadır.



Ayrıca söz konusu yazıda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edilmesi istenmektedir.

"MEB, OKULLARDA ATATÜRK'Ü ANMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİN SÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRMEKTEDİR"