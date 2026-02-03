DMM'den 'Son 8 yılda 100 bine yakın çocuk kayboldu' iddiasına yalanlama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yalan habere anında müdahale...

Bazı sosyal medya organlarında "Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu" iddiası ortaya atıldı.

İddialar kısa sürede dolaşıma sokulurken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"BAĞLAMINDAN ÇIKARILIP SERVİS EDİLMİŞTİR"

Söz konusu iddiaların Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilerin bağlamından koparılıp çarpıtılmasıyla oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sosyal medya mecralarında yer alan, “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu” iddiaları doğru değildir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir.



TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir.

"BAHSE KONU İDDİALAR 2024 YILINDA YALANLANDI"