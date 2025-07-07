DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği yönündeki iddiaların yer aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, bu iddiaların somut bir bilgiye dayanmadığı ve manipülasyon amaçlı söylemler olduğu kaydedildi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BÖYLE BİR İFADESİ KESİNLİKLE OLMAMIŞTIR"

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu tür içerikler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Söz konusu iddialar, herhangi bir somut bilgiye dayanmayan, spekülatif nitelikli ve manipülasyon amaçlı söylemlerdir.

"KAMUOYU YALNIZCA RESMİ KANALLAR ARACILIĞIYLA BİLGİLENDİRİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anayasal yetkileri çerçevesinde kabineyle ilgili tasarruflarını gerekli gördüğü zamanda ve zeminde kullanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: