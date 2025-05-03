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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye arasında tüm deniz trafiğinin izlenebileceğini duyurdu.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu projeye ilişkin bilgi verdi.

"PROJENİN İNŞASINA BAŞLANDI"

KKTC'de kurulacak olan sistemin imza törenini 23 Ocak 2024 tarihinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, proje kapsamında KKTC'de üç farklı yerde bulunacak gemi trafik gözetleme istasyonlarına dair inşaat ve altyapı çalışmalarına başlandığını ifade etti.

"PROJE İLE MAVİ VATAN'IMIZDA ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

Uraloğlu, anılan projeyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracağına dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

Proje ile Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Proje kapsamında tamamen milli olarak geliştirilecek yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız.

"İNŞAAT VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ve Gazimağusa'da bir GTH Merkezi'nin kurulacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

Proje kapsamında kurulacak sisteme, Selvitepe'de bulunan otomatik tanımlama sistemi (OTS) verileri ile Kantara'da bulunan OTS ve radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak.



Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki trafik gözetleme istasyonlarının (TGİ) ise inşaat ve altyapı çalışmalarına başladık. Mersin GTH Merkezi'nde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz.

"KAPSAM ALANINA GİREN HERHANGİ BİR GEMİ ANINDA FARK EDİLECEK"

Uraloğlu, inşaat ve altyapı çalışmalarına başlanan TGİ'lerin GTH'nin ana bileşenlerinden olduğuna ve radar cihazlarıyla, kameralarıyla, haberleşme teçhizatlarıyla, meteoroloji algılayıcılarıyla ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğine dikkati çekerek "Bu sayede GTH kapsamı alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem KKTC'de kurulacak merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin GTH Merkezi'ne iletilecek." ifadelerini kullandı.

SİSTEM BİRÇOK VERİYİ ANLIK OLARAK AKTARABİLECEK

Bakan Uraloğlu, sistemin çalışma prensiplerine ilişkin ise şunları kaydetti: