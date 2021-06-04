Doğu Perinçek’ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Kendisine "Ülkücü katili" diyen suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunan Doğu Perinçek, dilekçesinde Peker'in hakaretten ceza almasını istedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Ülkücü katili" diyen Sedat Peker hakkında avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, "Şüphelinin açık bir husumet duygusunun ürünü olan suça konu ifadeleri, Doğu Perinçek'i kamuoyu önünde aşağılama, küçük düşürme amacı taşımakta, eleştiri sınırlarının ötesinde hakaret teşkil etmektedir." denildi.

"HAKARET" SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMASI İSTENDİ

Söz konusu paylaşıma dünyanın her yerinden herkes tarafından ulaşılabildiği ifade edilen dilekçede, "Müvekkil herkes tarafından tanınan ve saygı duyulan bir siyasi parti lideridir. Bu durum dikkate alındığında, şüphelinin şikayet konusu sözleri Twitter gibi bir sosyal paylaşım sitesinde kullanmış olması, bu sözlerin müvekkilin kamuoyu nezdindeki onur ve saygınlığını zedeleyici etkisini bir kat daha arttırmaktadır. Dolayısıyla ilgili şüphelinin alenen işlediği hakaret suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede, şüphelinin sövgü niteliğindeki sözleri nedeniyle IP adresinin ve kimlik bilgilerinin tespiti ve hakkında "Hakaret" suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.