Donald Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınız

İsrail, Gazze'de 2 yıla yakındır soykırım işliyor...

60 binden fazla masumun ölmesine neden olan Netanyahu, geçtiğimiz dakikalarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu.

Netanyahu'nun konuşmasını dinlemek istemeyen liderler ve temsilcileri, BM salonunu terk etti.

Boş bir salona konuşan Netanyahu'ya tepki sürerken, aynı dakikalarda da ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ANLAŞMAYA YAKINIZ"

Beyaz Saray'ın bahçesinde torunu ile helikoptere binmeden önce konuşan Donald Trump, Gazze'de anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Trump, Gazze’deki katliamı sona erdirecek ve rehineleri serbest bırakacak bir anlaşmanın üzerinde çalıştıklarını belirtti.