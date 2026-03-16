Donald Trump, İran'da yeni dini lider için sokağa çıkan yüz binlere 'yapay zeka' dedi

İran, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırısının ilk gününde dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesiyle sarsıldı.

İran'ın Uzmanlar Meclisi, 56 yaşındaki oğlu Mücteba Hamaney'i yeni dini lider olarak seçti.

YÜZ BİNLER TAHRAN'IN MEYDANINDA TOPLANDI

Ardından İran, ülke genelinde mitingler düzenledi.

Bunlardan en kalabalık olanlarından biri, 9 Mart'ta Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda gerçekleşti.

250 BİN İRANLININ SLOGANLARI, MEDYAYA YANSIDI

Yüz binlerce İranlı, İran bayrakları ve Hamaney portreleriyle meydanı doldurdu, sloganlar attı.

Yaklaşık 250 bin İranlının bir araya gelerek sloganlar attığı anlar, İran devlet televizyonu ve uluslararası basın tarafından canlı görüntülerle doğrulandı.

MİTİNG GÖRÜNTÜLERİNE 'YAPAY' ZEKA DEDİ

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bu mitingin '250 bin kişinin katıldığı' görüntülerini hedef aldı.

Donald Trump, görüntülerin yapay zeka olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

"Tamamen yapay zeka ürünüydü. Böyle bir şey asla yaşanmadı. Medya da bunun gerçek olmadığını çok iyi biliyordu ama sanki arkalarında devasa bir halk desteği varmış gibi haberleri köpürttüler. Ortada destek falan yok! Üç-dört gün önce yaptıkları o mitingin tamamı baştan aşağı kurguydu."

"SAHTE OLDUĞUNU BAL GİBİ BİLİYORDUN"

Trump, iddialarını öfkeli bir tavırla sürdürerek gazetecilere şunları söyledi:

"250 bin kişinin katıldığı o sözde mitingin aslında sahte olduğunu biliyor muydun? Bunun haberini sen yaptın. Sahte olduğunu bal gibi biliyordun; hepsi yapay zekaydı."

Muhabirin "Hayır, bilmiyordum." yanıtına ise Trump, "Biliyordun; hem de adın gibi biliyordun." diye karşılık verdi.