Donald Trump'tan Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası ilk açıklama

Beyaz Saray'da bugün tarihi bir görüşme gerçekleştirildi...

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılım sağlayan ve ardından diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi.

İKİ LİDERDEN SAMİMİ KARELER

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Ardından Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki liderin samimi görüntüleri dikkat çekti.

Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki liderden, çok konuşulacak açıklamalar geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan geçtiğimiz dakikalarda ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I EL SALLAYARAK UĞURLADI

İki liderin Beyaz Saray'daki görüşmesi yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kapıda bir süre daha sohbet etti.

Donald Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaştı.

TRUMP'TAN İLK DEĞERLENDİRME: "HARİKA BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Donald Trump'a, basın mensupları tarafından görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin soru yöneltildi.

Trump, kendisine yöneltilen soruya, "Harika bir görüşmeydi." ifadeleri ile yanıt verdi.