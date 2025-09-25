Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump görüşmesi Yunan basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 6 yıl sonra Beyaz Saray'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın gözünü çevirdiği görüşmede tarihi anlar yaşandı.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılamasının ardından iki lider, daha sonra Oval Ofis'e geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜLER DİZİP, F-35'E YEŞİL IŞIK YAKTI

Burada ilk sözü alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizdi.

"Askeri gücü olan bir ülkenin başkanı. Beyaz Saray’da kendisini ağırlamak büyük bir onur." şeklinde açıklamalarda bulunan Trump, sözlerini F-35 konusuna ilişkin "Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor. F-35 konusunda da başarılı olacağız. Türkiye istediğini alacak." ifadeler ile sürdür.

DONaLD TRUMP-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ YUNAN BASININDA

İki liderin görüşmesini haberlerine taşıyan dünya basınlarından biri de Yunanistan oldu.

Yunan basını, görüşmeye ilişkin gelişmeleri, "Erdoğan'ın Trump görüşmesinde Heybeliada Ruhban Okulu'na atıf yapması: "Biz üzerimize düşeni yapacağız", "ABD: 20 milletvekilinden Savunma ve Dışişleri Bakanlarına mektup: F-16 ve F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesini istiyorlar", "Donald Trump: Recep Tayyip Erdoğan'ı yakasında F-35 rozetiyle karşıladı" şeklindeki başlıklar ile gündeme taşıdı.

YUNAN BASININDAN ÇOK KONUŞULACAK YORUM: "YALNIZLAŞTI DENİLEN ERDOĞAN BU MU?"

Yunan medyasından yayınlanan haberlerde, "Miçotakis’in "Tek başına kaldı, izole oldu" dediği Erdoğan, bu mu?" ifadesi dikkat çekti.

TRUMP'I KAPIDA BEKLETMESİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Haberlerde yer verilen bir diğer başlık ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı bekletmesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye yarım saat geç kaldığı aktarıldı.

"F-35 ROZETİ" TARTIŞMA KONUSU OLDU

Trump'ın yakasında yer alan rozette gündeme damgasını vuran bir diğer gelişme oldu...

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, rozetin F-22 olduğu açıklandı.

Ancak Yunan basını rozetin F-35 olduğunu belirterek bu durumu haberlerine taşıdı.

YUNAN MEDYASI: "TRUMP RUHBAN OKULU MESAJI VERDİ"

Öte yandan, Heybeliada Ruhban Okulu'na ilişkin yapılan açıklamalara da Yunan basınında şu ifadeler ile yer verildi: