Donald Trump'tan Türkiye dahil 8 ülke lideriyle zirve

Her yıl dünya liderlerini New York’ta buluşturan BM Genel Kurulu’nun “yüksek düzeyli hafta” oturumları, bu yıl 23 Eylül'de (yarın) başlayacak..

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'ye geldi.

BM 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olacak.

Konuşma öncesi Beyaz Saray'dan sürpriz bir açıklama geldi.

TRUMP'TAN 8 ÜLKE LİDERİYLE ZİRVE

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Müslüman ülkenin lideriyle yarın bir araya gelecek.

Beyaz Saray; Trump'ın Türkiye başta olmak üzere Katar, Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan, Mısır, BAE ve Ürdün'ün liderleriyle çok taraflı bir görüşme yapacağını duyurdu.