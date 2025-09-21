Dünyanın en büyük 2. kanyon vadisi 'Ihlara' ziyaretçilerini ağırlıyor

Tarihi ve kültürel mirasıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Ihlara Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Dünyanın en büyük 2. kanyonu olan Ihlara Vadisi, doğa harikası güzellikleriyle yoğun ilgi görüyor.

HEM DOĞALLIK HEM DE TARİH BARINDIRIYOR

Tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı'nın binlerce yılık aşındırması sonucu oluşan Ihlara Vadisi, ziyaretçilerine eşsiz bir doğa harikasını sergiliyor.

14 kilometre uzunluğunda olan ve 382 basamaklı merdivenle inilen Ihlara Vadisi, yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı olurken, vadi doğal güzelliğinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı onlarca kilise ve tarihi yapısıyla da dikkat çekiyor.

105 KİLİSE BULUNUYOR

Vadide 105 kilise ve yaklaşık 10 bin adet mağara bulunuyor.

İçerisinden geçen Melendiz Çayı ile adeta tüm doğal güzellikleri barındıran Ihlara Vadisi, yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

"GEZMESİ ZORDU AMA EPEY GÜZEL BİR YER"

Ihlara Vadisi'ni gezmeye gelen yabancı turistler, Ihlara Vadisinin eşsiz bir doğa harikası olduğunu belirtirken Denizli'den Ihlara Vadisine gelen Meryem Azra Ongun, "Ihlara Vadisi tüm doğal güzellikleri içerisinde barındıran bir yer. Ihlara Vadisini çok güzel bulduk. Biz Denizli'den geldik Aksaray'a. Burada çok fazla yeşillik yoktu ama bu vadi de hem nehir var hem de su var. Kiliseleri gezdik." dedi.

Ayşen Ongun ise "Ihlara Vadisi çok güzel, gezmesi epey bir zordu ama çok güzel bir yer." diye konuştu.