İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da yerin neredeyse 7 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce de depremi hisseden iller arasında yer aldı.

DEPREM ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Dükkanda bulunan esnaf ve müşteriler depremin ilk anlarını anlayamazken, esnafın uyarısının ardından işletme içerisinde bulunanların sakin şekilde sokağa çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"ÇOK SAKİN BİR ŞEKİLDE İŞ YERİNİ BOŞALTTIK"

Depremi hissettiklerinde panik olmadan sokağa çıktıklarını belirten Osman Durdu şöyle konuştu:

İlk başta başımız dönüyor zannettik. O anda fark ettim ki deprem oluyor. Müşterilerimizi uyardık. İçeride kalan müşterilerimize de deprem olduğunu söyledik. Çok sakin bir şekilde müşterilerimizle birlikte iş yerini boşalttık. Kapıda biraz bekledik. Sonra insanlar alışverişlerine devam etti. Sokağa çıkma konusunda çok sakin kaldık, sağ duyuluyduk. Müşterilerimizde panik yapmadı.