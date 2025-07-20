Düzce’de düğün konvoyunda yakılan meşale çamlık alanı yaktı

Düzce'de kent merkezinde düğün konvoyundan yakılan meşalelerden biri, söndürülmeden yol kenarındaki kuru otlar ve çamlık alana atıldı.

Meşalenin alevi kısa sürede yangına dönüşürken, bölgeye sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına aldı.

'GENÇLER BİLİNÇSİZ DAVRANIYOR'

Mahallenin muhtarı İrfan Yesirci, yangın sonrası yaptığı açıklamada, “Düğün konvoyundaki motosikletli gençler ellerindeki meşaleleri buraya attılar. Bu havalarda yol kenarına böyle şeylerin atılmaması gerekiyor. Gençlerimiz bilinçsiz hareket ediyor. İtfaiye ekiplerimiz de yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür bilinçsiz hareketler tehlikeli sonuçlar doğurabilir” dedi.

YANGINDA KISMİ ZARAR MEYDANA GELDİ

Yangın sonucunda yol kenarındaki otluk alan ile çamlık bölgede kısmi yanmalar meydana geldi.

Neyse ki itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.