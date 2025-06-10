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İHA

Düzce’de Bahçeşehir bağlantı yolunda yaşanan trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu.

Yaya geçidinde yayalara yol vermek için bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtaki sürücü ile bir yolcu ve yaya geçidinde savrulan bir kişi yaralandı.

YAYA GEÇİDİNDE KORKUTAN KAZA

Z.M. idaresindeki otomobil, yaya geçidinde yayalara yol vermek için durdu.

Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan K.G. yönetimindeki otomobil, duran araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç takla atarak yoldan savruldu.

YARALILARA ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazada, takla atan araçtaki sürücü K.G., yolcu Y.M. ve yaya geçidine savrulan N.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla ulaştı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazanın nedenini araştırmaya başladı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, yaya geçitlerinde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.