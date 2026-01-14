Oktay Kaynarca: Test sonuçlarını kamuoyuyla bizzat paylaşacağım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Selen Görgüzel, Doğukan Güngör ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler gözaltına alınırken, dün yeni gözaltılar yapıldı.

Soruşturması kapsamında Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca'nın da aralarında olduğu 6 kişi daha gözaltına alındı.

EV HAPSİ TALEP EDİLDİ

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Kaynarca ve Müftüoğlu, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.

KAYNARCA'DAN AÇIKLAMA

Oktay Kaynarca, serbest bırakıldıktan sonra ilk kez açıklama yaptı.

Rapor çıktıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağını açıklayan Kaynarca, şu ifadeleri kullandı:

"YANIMDA DURANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir.

Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

"RAPORU BİZZAT PAYLAŞACAĞIM"

Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır.

Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır.

"BİZLER DEVLETİNİ VE MİLLETİNİ SEVEN İNSANLARIZ"

Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın!

Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."