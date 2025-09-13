e-Devlet'te yeni dönem: Ortak bildirim sistemi oluşturulacak

2026-2028 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'da e-Devlet Kapısı üzerinden uygulamaya konulacak yeni hizmetler de yer aldı.

Yeşil ve dijital dönüşüm odaklı adımlarla vatandaşların ve şirketlerin işleri kolaylaşacak.

Dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi, KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital dönüşümüne yönelik kabiliyet ve kapasitelerinin artırılması, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde yeni teknolojilerin azami düzeyde kullanılması planlanıyor.

Bu dönemde 5G hizmetleri ülke genelinde sunulmaya başlanacak, yüksek hızlı internet ile fiber altyapısı 5G teknolojisi kullanılarak geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME GEÇİŞE DESTEK

Dijital Dönüşüm Programı kapsamında firmaların maliyet azaltımı ile verimlilik ve kalite artışı gibi alanlarda dijital dönüşüm yatırımları desteklenecek.

KOBİ'lerin bilişim ihtiyaçları için esnek, özelleştirilebilir, modüler çözümler açık kaynak kodlu olarak sunulacak ve KOBİ'lerin bu araçlara erişimine destek sağlanacak.

Firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde bulut tabanlı teknolojileri etkin kullanmaları teşvik edilecek.

Yapay zeka alanına özgü tematik kümelenmelerin ve araştırma merkezlerinin sayısı artırılacak.

Hesaplama altyapılarının yapay zeka araştırmacılarına erişimi kolaylaştıracak ve bu alanda uluslararası işbirliği geliştirilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TEBLİGAT GELİYOR

Kamuda bilişim hizmetlerinin güvenli ve yenilikçi kullanımına yönelik mekanizmalar geliştirilecek.

Dış ticaret açığı verilen yazılım, donanım ve altyapı harcamalarında tasarruf ve etkinlik sağlanacak, açık kaynak kodla geliştirilen uygulamalar artırılacak.

Kamu kurumlarının bilgi teknolojileri altyapılarını güvenli, maliyet etkin ve sürdürülebilir biçimde dönüştürmek amacıyla Kamu Bulut Bilişim Stratejisi devrede olacak.

Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak ve yeni nesil dijital teknolojilerden daha etkin faydalanmak üzere Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetler tasarlanacak.

e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti'nin işleme alınması ve kamu ortak bildirim sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak, böylece tebligatlara e-Devlet'ten ulaşılabilecek.

Blokzincir tabanlı yeni nesil dijital kimlik yönetim altyapısı geliştirilecek ve devreye alınacak.

Eğitimin tüm kademelerinde müfredatın ve altyapının dijital dönüşüme yönelik geliştirilmesi sağlanacak, süreç odaklı ve yeterlik temelli bir dijital ölçme değerlendirme sistemi kurulacak.

ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİSİ

Program döneminde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi güncellenecek.

Türkçenin analizi ve sentezi alanlarında algoritmalar geliştirilecek ve Türkçe metinlerin bilim, söz dizimi ve anlam bilimi açılarından etiketlenmesi konusunda çalışmalar yapılarak Türkçe Büyük Dil Modeli Projesi hayata geçirilecek.

Siber güvenlik alanıyla ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumu gözetilerek hazırlanacak.

Kuantum hesaplamaya dayalı iletişim altyapıları oluşturulacak, kuantum sonrası yeni kriptografiye geçiş, bilişim sistemleri ve siber güvenlik alanlarında gerekli hazırlıklar yapılacak.

Veri ekonomisine geçişi hızlandırmak üzere veri sahipliği ve paylaşım sorumlulukları ile teknik yöntemlere ilişkin hususları da kapsayan ulusal politika çerçevesi hazırlanacak, veri yönetişimi çatı mevzuatı ve altyapısı oluşturulacak.

Ayrıca veri temelli karar alma mekanizmalarını geliştirmek ve veri mahremiyeti ile güvenliğini gözeten bir yönetişim çerçevesi oluşturmak amacıyla Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçirilecek.