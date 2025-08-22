Ebo Gazze'yi unutmadı: Sahne öncesi 'Özgür Filistin' sloganları

İstanbullu gençler geçtiğimiz günlerde doyasıya eğlendiler.

Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali'nde sahne alan yeni nesil rap yıldızları gençlere unutamayacakları anlar yaşattı.

Festivalde sahne alan bir isim ise hem eğlendirdi hem de gönülleri fethetti.

EBO GAZZE'Yİ UNUTMADI

Ebo adı ile tanınan fenomen İbrahim Tilaver, Gazze'deki katliama sessiz kalmadı.

Sahne şovu başlamadan önce büyük ekrana Filistin bayrağı yansıtan Ebo, sahneye çağırdığı minik hayranları ile Filistin bayrağı sallayarak slogan attı.

BİNLERCE KİŞİ FİLİSTİN SLOGANI ATTI

"Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail", "Denizden nehire özgür Filistin" sloganlarına konseri izlemeye gelen binlerce kişi de eşlik etti.

O anlara ilişkin görüntüler gündem olurken büyük beğeni topladı.