Haberler



Gündem



Ece Üner hakkında hapis istemi

Ece Üner hakkında hapis istemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ece Üner hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı.