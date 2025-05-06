Ece Üner hakkında hapis istemi
Haber Merkezi

Ecer Üner hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ece Üner hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı.

HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davada, Üner hakkında 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Üner, 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Üner hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Ece Üner, yurt dışı yasağı ve imza şartı ile serbest bırakılmıştı.

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Adile Topçu
Editor