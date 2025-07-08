Edirne İpsala'daki pasaport kuleleri artırıldı

Gurbetçilerin yurda en yoğun girdiği Edirne'nin İpsala ilçesindeki İpsala Gümrük Kapısı'nda, geçişi kolaylaştırmak için önlemler alındı.

Bu doğrultuda İpsala Gümrük Kapısı’nda, yeni pasaport kontrol peronları hizmete girdi.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki İpsala Gümrük Kapısı'nda, ülkeye giriş yapan yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.

SINIR KAPISINDA YENİ PASAPORT KONTROL PERONLARI GÖREVDE

Valilikten alınan bilgiye göre, sınır kapısında yeni pasaport kontrol peronları oluşturuldu.

YOĞUNLUK AZALTILACAK

Oluşturulan 4 peron sayesinde, özellikle yaz ayları ve bayram dönemlerinde artan yoğunlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

BEKLEME SÜRELERİ AZALTILACAK

Hizmete alınan peronlarla, sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan yolcuların bekleme sürelerinin önemli ölçüde azalması bekleniyor.