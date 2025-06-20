Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti

Edirne'yi üzen olay...

Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Beypınar, akşam saatlerinde fenalaşmasının ardından Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Beypınar, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

TAZİYE MESAJI YAYINLANDI

Edirne Valiliği, Beypınar’ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Mesajda, "Kıymetli meslek büyüğümüz, ağabeyimiz, Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Erdoğan Beypınar’ın vefatı, görev yaptığı kamu camiasında ve Edirne'de büyük üzüntüyle karşılandı.