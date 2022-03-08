Edirne'de 2 genç kız akaryakıt istasyonunda çalışıyor

Akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Rabia Sakarya ve Semanur Tavukçu, 'istasyon erkek işidir' algısını kırıp, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Edirne’de yaşayan Rabia Sakarya ve Semanur Tavukçu, aile bütçelerine katkı sunmak için başladıkları akaryakıt istasyonunda sadece erkeklerin çalışabileceği algısını kırdı.

Müşterilerinden destek gören Rabia ve Semanur, gün geçtikçe işine dört elle sarıldı.

'İSTASYON ERKEK İŞİDİR' ALGISINI KIRDILAR

Kadının istemesi halinde her işin üstesinden gelebileceğini bir kez daha gösteren pompacı genç kızlar, 'istasyon işi erkek işidir' klişesini de yıktılar.

Yaptıkları işle erkeklere taş çıkaran pompacı genç kızlar, araçlara yakıt doldurup, araçların camlarını siliyor.

"KADININ BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

Akaryakıt istasyonunun pompacılarından Rabia Sakarya, kendisini gören kişilerin şaşırdığını ama çoğunluğu kadınlardan oluşan sürücülerin desteklediğini söyledi.

Bazı sürücülerin bu işi bırakması yönünde kendisine söylemleri olduğuna da değinen Sakarya, “Ama ben işimden oldukça memnunum kadının başaramayacağı hiçbir şey yok” dedi.

"BAZILARI BENİ ERKEK SANIP, AĞABEY DİYOR"

Sakarya, "Bazı sürücüler beni erkek sanıp doldur ağabey diyorlar. Amca diyenler de var. Ama sonra kadın olduğumu anlayınca düzeltmeye çalışıyorlar olsun ben alıştım" açıklamasında bulundu.