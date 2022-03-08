Euro
15.73
0.54%
Dolar
14.46
0.62%
Altın
929.14
0.70%
Borsa
1997
0.33%
Bitcoin
555.993
0.82%
BTXN Coin
38.28
1.29%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Hafif yağmur 4 C

    Edirne'de 2 genç kız akaryakıt istasyonunda çalışıyor

    Akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Rabia Sakarya ve Semanur Tavukçu, 'istasyon erkek işidir' algısını kırıp, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de 2 genç kız akaryakıt istasyonunda çalışıyor

    Edirne’de yaşayan Rabia Sakarya ve Semanur Tavukçu, aile bütçelerine katkı sunmak için başladıkları akaryakıt istasyonunda sadece erkeklerin çalışabileceği algısını kırdı.

    Müşterilerinden destek gören Rabia ve Semanur, gün geçtikçe işine dört elle sarıldı.

    'İSTASYON ERKEK İŞİDİR' ALGISINI KIRDILAR

    Kadının istemesi halinde her işin üstesinden gelebileceğini bir kez daha gösteren pompacı genç kızlar, 'istasyon işi erkek işidir' klişesini de yıktılar.

    Yaptıkları işle erkeklere taş çıkaran pompacı genç kızlar, araçlara yakıt doldurup, araçların camlarını siliyor.

    "KADININ BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

    Akaryakıt istasyonunun pompacılarından Rabia Sakarya, kendisini gören kişilerin şaşırdığını ama çoğunluğu kadınlardan oluşan sürücülerin desteklediğini söyledi.

    Bazı sürücülerin bu işi bırakması yönünde kendisine söylemleri olduğuna da değinen Sakarya, “Ama ben işimden oldukça memnunum kadının başaramayacağı hiçbir şey yok” dedi.

    "BAZILARI BENİ ERKEK SANIP, AĞABEY DİYOR"

    Sakarya, "Bazı sürücüler beni erkek sanıp doldur ağabey diyorlar. Amca diyenler de var. Ama sonra kadın olduğumu anlayınca düzeltmeye çalışıyorlar olsun ben alıştım" açıklamasında bulundu.

    Edirne de 2 genç kız akaryakıt istasyonunda çalışıyor #1

    Edirne de 2 genç kız akaryakıt istasyonunda çalışıyor #2

    Edirne de 2 genç kız akaryakıt istasyonunda çalışıyor #3

    Edirne de 2 genç kız akaryakıt istasyonunda çalışıyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Bursa'da 184 yapı kentsel dönüşüme girdi
    Emlak

    Bursa'da 184 yapı kentsel dönüşüme girdi

    Kadınların yüzde 22'si akıllı telefonlarından kitap takip ediyor
    Kitap

    Kadınların yüzde 22'si akıllı telefonlarından kitap takip ediyor

    Görüş Bildir