İHA

Edirne'de bir kafede, yaşlı bir kadının tedirgin tavırları kafe işletmecisi Ömer Tuzcu’nun dikkatinden kaçmadı.

Elinde telefonla konuşan kadın, çalışanlardan kağıt ve kalem isteyip bir IBAN numarası not aldı.

Durumdan şüphelenen Tuzcu, görüşme sonrası kadına yaklaşarak konuştu ve büyük bir dolandırıcılık planını ortaya çıkardı.

'FETÖ KİMLİĞİMİ ELE GEÇİRDİ, PARA GÖNDERMEMİ İSTEDİLER'

Kadın, telefondaki kişilerin kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından ele geçirildiğini söylediklerini, bu nedenle kendisinden bir hesaba para göndermesinin istendiğini anlattı.

Tuzcu’nun uyarısıyla dolandırıcılığın farkına varan kadın, olayı polis ekiplerine bildirdi.

'TELEFONDA ÇOK TEDİRGİNDİ'

Olayı fark eden kafe işletmecisi Ömer Tuzcu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

Yaklaşık 65-70 yaşlarında bir hanımefendi müşteri olarak kafemize geldi. Gelir gelmez dikkatimi çeken konu, elinde telefonla tedirgin bir şekilde birileriyle görüşmesi oldu. Yaklaşık 2-3 dakika kadar konuştuktan sonra çalışan kızımızdan kağıt ve kalem istedi. Çocuklar bunu getirdikten sonra o hanımefendinin bir isimle IBAN numarasını kaydetmesini ister istemez kulak misafiri oldum. Ortada değişik bir sıkıntı olabileceğini hissettim çünkü hanımefendi çok tedirgin bir şekilde görüşüyordu telefonda. Telefon görüşmesi bittikten sonra yardımcı olmak istediğimi belirterek görüşmeye başladık. Kendisi, FETÖ tarafından kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini söyleyince, her zamanki bu üçkağıtçı dolandırıcıların senaryosunun bu kadıncağızın başına geldiğini anladım.

'ALTINLARI BOZDURMUŞ, PARAYI GÖNDERECEKTİ'

Tuzcu, kadının dolandırıcılara 232 bin TL göndermek üzere olduğunu şu sözlerle anlattı:

Yaşlı kadın, evindeki altın bilezikleri bozdurarak tam 232 bin TL nakit para temin etmişti. Bu parayı, dolandırıcıların verdiği IBAN numarasına göndermek üzereydi. Görüşme bittikten sonra ben hemen ne yapmak istediğini öğrenmeye çalıştım. 232 bin lira parayı sarraftan altın bileziklerini bozdurarak aldığını ve bu parayı bu IBAN numarasına göndereceğini söyledi.

'PAYIMIZ OLDUYSA NE MUTLU'

Tuzcu, kadını sarrafa kadar takip ettiğini ve durumu polise bildirerek dolandırıcılığı önlediklerini aktardı:

Sarraf esnafı da olaya duyarlılık göstererek hemen polis ekiplerini aradı. Ben de hemen bu sarraf arkadaşlara kafemizin yakınında oldukları için bu hanımla beraber gittim. Oradaki sarraf arkadaşlara bir dolandırıcılık olayına bu kadıncağızın maruz kaldığını söyledim ve hemen bir polis çağırmalarını rica ettim. Onlar da polis çağırdı ve olay bu şekilde büyümeden kapandı. Bu kadıncağız da bu parayı bu sahtekarlara göndermekten, kısmen de olsa bizim payımızla kurtuldu diyebilirim. İnsanlar böyle durumlarda daha dikkatli olmalı. Eğer birazcık payımız olduysa ne mutlu bize.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Kafe işletmecisi ve sarrafın dikkati sayesinde polis ekipleri hemen olay yerine çağrıldı.

232 bin TL dolandırıcılara gönderilmeden önce müdahale edilerek yaşlı kadın maddi ve manevi büyük bir zarardan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.