AA & Ensonhaber
İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı heyecanla devam ediyor.
Tatbikat kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "sızma harekatı"nın videosu paylaşıldı.
"Yüksek irtifa alçak açış"
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Yüksek irtifa alçak açış" notuyla paylaşılan videoda, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin, askeri uçakla harekatın gerçekleştirildiği alana paraşütle atlayışına ilişkin görüntülere yer verildi.
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