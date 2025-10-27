Abone ol: Google News

Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 10:22
  • Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Depremin derinliği 13,61 kilometre olarak belirlendi.
  • AFAD, depremin detaylarını açıkladı.

Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı. 

Bu kez depremin adresi, Çanakkale oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin detaylarını duyurdu.

MERKEZ ÜSSÜ AYVACIK İLÇESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

YERİN 13, 61 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Depremin yerin 13,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

