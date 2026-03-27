EGM yetkililerinden 'APP plaka' uyarısı: Araç tescil plakalarında standartlara uyma zorunluluğu

Türkiye'de araç tescil plakalarına ilişkin uzun süredir devam eden standart dışı üretim tartışmaları, gündemdeki yerini koruyor.

Kamuoyunda 'APP plaka' olarak bilinen, yetkili kuruluşlarca basılmayan veya standartlara tam uymayan plakalar nedeniyle vatandaşlarda mağduriyet oluşmaması için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yetkilileri önemli açıklamalarda bulundu.

PLAKALARIN GEÇERLİLİĞİNİ BELİRLEYEN ASIL KRİTER: RESMİ MÜHÜR VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

EGM Trafik Başkanı Ümit Mutlu, Konya Yolu'ndaki bir trafik kontrol noktasında yaptığı açıklamada, plakaların geçerliliğini belirleyen asıl kriterlerin resmi mühür ve güvenlik işaretleri olduğunu vurguladı.

Mutlu, vatandaşları gereksiz yere şoför odalarına gitmemeleri konusunda uyardı ve mühürlü plakaların harf-rakam kalınlığı nedeniyle değiştirilmemesi gerektiğini belirtti.

ORİJİNAL PLAKANIN TAŞIMASI GEREKEN UNSURLAR SIRALANDI

Plaka basımının Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve yetkilendirdiği şoför odaları tarafından yapıldığını hatırlatan Mutlu, orijinal bir plakanın taşıması gereken unsurları sıraladı.

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan TŞOF ve yetkilendirdiği şoför odaları tarafından yapıldığını hatırlatan Mutlu, şunları söyledi:

Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.



Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.



Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.



Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almaktadır.

"PLAKADA KAREKOD OLMAMASI SAHTE OLDUĞUNU GÖSTERMEZ"

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir.



Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez.



Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir.

MÜHÜRLÜ VE KALIN HARFLİ PLAKALAR

Ümit Mutlu, üzerinde mühür ve güvenlik işaretleri olan bir plakayı göstererek, şunları söyledi:

"Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü, diğer güvenlik işaretleri var ancak harf ve rakamlar normal standarttan biraz daha kalın.

Bu plakalar da geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir.

Trafik denetimlerinde bu kalın harfli plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır."

"SAHTE PLAKA KULLANIMI SUÇ TEŞKİL EDER"

Asıl hedeflerinin üzerinde mühür ve güvenlik işareti olmayan sahte plakaların kullanımını engellemek olduğunu anlatan Mutlu, bu plakaların basımının ve kullanımının suç teşkil ettiğini söyledi.

"HARF VE RAKAM KALINLIĞI NEDENİYLE PLAKALARINIZI DEĞİŞTİRMEYİN"

Mutlu, 1 Nisan'dan sonra mühürsüz plakalar için denetimlerin başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tekrar vurgulamak istiyorum, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve güvenlik işareti varsa, vatandaşlarımız harf ve rakam kalınlığı nedeniyle şoför odalarına gitmeye gerek duymasın, bu plakalarını değiştirmesin.

Bu plakalar geçerli kabul edilecek ve denetimlerde cezai işleme tabi tutulmayacak."

Mutlu, standart ve mühürsüz sahte plakalar arasındaki farkları göstererek vatandaşların kendi plakalarında hangi özelliklere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.