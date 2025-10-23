Ehliyet affı gelecek mi? 11. Yargı Paketi ehliyet affı var mı, çıkacak mı 2025?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son yıllarda alkollü araç kullanımı, ceza puanı aşımı veya idari ihlaller nedeniyle ehliyetine el konulan binlerce sürücü, “ehliyet affı” düzenlemesini yakından takip ediyor.

2025 yılı itibarıyla alkolden veya trafik ihlalleri nedeniyle ehliyetini kaybeden sürücüler için af konusu yeniden gündeme geldi.

Meclis kulislerinde konuşulan bilgilere göre, yeni 11. Yargı Paketi içinde veya ona paralel bir düzenlemede, belirli şartları karşılayan vatandaşların ehliyetlerini geri alabilmeleri değerlendiriliyor.

Peki; ehliyet affı çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

EHLİYET AFFI SON DURUM 2025

Birçok sürücü, trafik ihlalleri nedeniyle ehliyeti alınmış ya da iptal edilmiş durumda ve ehliyet affı düzenlemesi beklentisi içinde.

Bazı hukukî sitelerde, “bir tasarı hazırlanıyor”, “kapsamlar belirlenmeye başladı” gibi ifadeler yer alıyor.

Ancak resmi açıklamalarda, bu konuda henüz yasal olarak kabul edilmiş bir af düzenlemesi bulunmadığı açıkça belirtilmiş durumda.