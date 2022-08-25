Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da etkili olan yağışla ilgili konuştu

İstanbul'da meydana gelen sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. AKOM'dan açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, yağmurun bugün ve yarın da devam edeceğini söyledi.

İstanbul'da etkisini göstermesi beklenen sağanak yağış başladı.

Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar yine göle döndü.

Vatandaşlar araçlarıyla güçlükle ilerlerken, esnaf da kendi yöntemleriyle sel baskınlarına karşı tedbirini alıyor.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da duraklara sığındı.

İstanbul'da meydana gelen yağış sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) açıklama yaptı.

İstanbul'da yağmur nedeniyle su baskınları yaşanıyor

"Yarın dahil bir yağış takvimi içerisindeyiz"

Yağışın bugün ve yarın da devam edeceğini söyleyen İmamoğlu, "Yarın dahil bir yağış takvimi içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz." diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu ayrıca, "Hazır bulunan bir ekibimiz var. Şu anda 6 bin 300 personelimiz, 2 bin 155 araç ve ekipmanla anında müdahale edebilir durumdayız. Bu denli ortamlarda çok hazırlıklı bir ekibimizin olduğunu bütün hemşerilerime gururla ifade edebilirim. Tabii bazı kronik sorunlu alanların tümüne yapmış olduğumuz müdahalenin aslında bugün meyvesini topluyoruz. Belki de küçük bir yağışta bile çok sorunlu manzaraları yaşadığımız meydanlarda, kavşaklarda oldukça minimize etmiş durumdayız." dedi.

Ekrem İmamoğlu’ndan yağış açıklaması

"Kanalizasyonla ilgili ilçe belediyelerimiz sorumlu"

Ekrem İmamoğlu'nun AKOM'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Belki de küçük bir yağışta bile çok sorunlu ortamlarda yaşadığımız manzaraları oldukça minimize etmiş durumdayız. İstanbul'un kanalizasyon sistemiyle ilgili özellikle ilçe belediyelerimizin sorumluluk alanları var. 39 ilçemizle koordineli çalışıyoruz.

Yağış gün boyu sürecek, yarın da devam edecek. Bugün yine belki gün içerisinde bazı görüntüler vatandaşlarımızın önüne düşebilir. Esenyurt, aslında geçen Esenyurt'ta yaşadığımız su baskınından daha düşük yükle yağış aldı ama çok kısa sürede aldı. Malum bu kronik sorunun olduğu alanda bir sel baskını yaşandı. Ama yine arkadaşlarımız orada hazırdı.





Tarih verdi: Bu yıl sonunda kaldıracağız

Bu yıl sonunda oradaki sorunu tamamen kaldıracağız. Ne yazık ki orada daha önce de su havzasına dere yatağının yıllar öncesinde imara açılması üzerine ve dere yatağının akışının değiştirilerek devam ettirilmesinin bugün yaşanan kronik sonuçları diyebiliriz.

Tüm vatandaşlarımızın tedbirli şekilde dışarı çıkmasını istiyorum. Binlerce çalışanımız bu tür anları çok iyi deneyimlemiş ve çok doğru noktalarda bulunan ekiplerimiz var. Anında müdahale edilebilen durumdayız. Daha da şiddetlilerini yaşadık. Çok hazırlıklı ekiplerimiz olduğunu gururla ifade edebilirim.





"Anlık ve yoğun yağışların temel sorunu iklim değişikliği"

İklim değişikliği meselesi önemli. Dünyanın ve ülkemizin herhangi bir yerine düşen anlık yoğun yağışların temel sorunu bu. Şehirleşmeden tarım alanlarının yok edilmesine hatta ormanların tahrip edilmesine varıncaya kadar dünyaya verdiğimiz zararın bize geri dönüşü diyebiliriz bu yağışlar için."



