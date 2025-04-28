İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda soruşturmanın ikinci dalgası gerçekleştirilip, 52 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında, davanın bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait bir otelde 'para kasası' olarak tanımlanan şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce güvenlik kameralarını bantlayarak devre dışı bırakan koruma Çağlar Türkmen de vardı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan koruma görevlisi Çağlar Türkmen'in, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Çağlar Türkmen, herhangi bir ihale sürecine katılmadığını söyledi.

"EKREM İMAMOĞLU GELECEĞİ İÇİN KAMERALAR KAPATILDI"

Ardından Türkmen'e, oteldeki güvenlik kamerasının bantlandığına dair görüntüler soruldu.

Toplantı katında bulunan kameralara bant çeken kişinin kendisi olduğunu söyleyen Türkmen, "Ekrem İmamoğlu'nun buraya geleceğinden dolayı kamera görüntüleri kapatılmıştır. Çünkü daha önce Balıkçı Kahraman isimli restoranda Ekrem İmamoğlu'nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir.

"KİMSE TALİMAT VERMEDİ"

Bu karar, Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi, ben kendim kamera görüntülerini bantladım." dedi.

"İMAMOĞLU NEDEN GELDİ BİLMİYORUM"

Ekrem İmamoğlu'nun otelde hangi katlara çıktığını bilmediğini öne süren Türkmen, "Ekrem İmamoğlu'nun yanında olan kalabalık grupta kimler olduğunu bilmiyorum. Ben sadece koruma ekibini tanırım. Ekrem İmamoğlu neden buraya geldi bilmiyorum." diye konuştu.