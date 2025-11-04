- Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ifade verecek.
- Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, yarın saat 11'de İstanbul Adliyesi'nde olacak.
- Soruşturma Ekrem İmamoğlu'nun görevi dönemindeki iddialarla ilgili yürütülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında yeni gelişme...
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu, yarın ifade verecek.
YARIN SAAT 11.00'DE ADLİYEYE GİDECEKLER
İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, ifade vermek için yarın 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelecek.
BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA
Başsavcılığın bilgi notunda, şu ifadeler yer aldı:
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.