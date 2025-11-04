Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu yarın ifade verecek Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun yarın Çağlayan'da ifade vereceği açıklandı.