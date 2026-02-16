DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken dikkat çeken görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli önderliğinde başlatılan süreçte ülke ve bölgede terörü bitirme çalışmaları sürerken gözler, bugün yapılacak ziyarete çevrildi.

Dem Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya gitti.

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEMİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Görüşmede, süreçte yaşanan son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü SDG/YPG arasında imzalanan mutabakatın da masada olacağı gelen bilgiler arasında.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Görüşmenin ardından DEM Parti tarafından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ZİYARET ETMİŞLERDİ

Heyet, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

Görüşme, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmişti.