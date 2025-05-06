Ekrem İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

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Ekrem İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturması devam ediyor...

İstanbul Üniversitesi, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını usulsüz yatay geçiş yaptığı gerekçesiyle iptal etti.

ÜNİVERSİTENİN VERİ TABANINDAN SİLİNDİ

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre; İstanbul Üniversitesi, diploma bilgisini veri tabanından da tamamen sildi.

LİSE MEZUNU OLARAK GÖRÜLECEK

Bu karar doğrultusunda İmamoğlu, E-Devlet üzerinden yapılacak mezuniyet sorgularında artık sadece lise mezunu olarak görünecek.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025 tarihli toplantısında aldığı kararla, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden 28’inin aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu diplomalarını 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçesiyle iptal etti. 10 kişinin kaydının daha önce silindiği belirtildi.

AVUKATI DAVA AÇTI

Diplomanın veri tabanından silinmesinden saatler önce İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkilinin üniversite diplomasının iptali işlemine karşı dava açtı.

Pehlivan, yaptığı açıklamada, "Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa'ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi'nde davamızı açmış bulunuyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma soruşturmasında savclığın talebi sonrası inceleme başlatan İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da arasında olduğu 28 kişinin diplomasının iptal edilmesine karar verdi.

Açıklamada, üniversitenin Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verildiği dile getirildi.

YÖK'E GÖNDERİLECEK

Açıklamada, "Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve YÖK'e gönderileceği bilgisi verildi.